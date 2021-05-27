Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Глава союза врачей Японии заявил, что после Олимпиады в Токио может появиться новый штамм коронавируса

11:58
Токио. Фото AFP
Токио. Фото AFP
Теги:

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что Олимпиада в Токио (Япония) может спровоцировать появление нового штамма коронавируса.

«Все различные штаммы и мутации вируса, существующие в различных точках планеты, появятся у нас, в Токио. Нельзя отрицать возможность появления нового штамма коронавируса после Игр. Если возникнет такая ситуация, вирус назовут в честь игр, «Штамм Олимпиады в Токио». Это станет большой трагедией и объектом для критики на протяжении следующих 100 лет», — приводит Japan Times слова Уеямы.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа.

26 мая официальный партнер Игр в Токио, японская газета Asahi призвала правительство страны отменить Олимпиаду.

Читайте также

«Мне говорили, что я выбрал деньги». Эмоциональный монолог Джикии о сборной России
Мужчина убил пожилую пару, "отомстив" за свой тюремный срок
Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани
Рейтинг бабников по знаку зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное