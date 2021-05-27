Глава союза врачей Японии заявил, что после Олимпиады в Токио может появиться новый штамм коронавируса

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что Олимпиада в Токио (Япония) может спровоцировать появление нового штамма коронавируса.

«Все различные штаммы и мутации вируса, существующие в различных точках планеты, появятся у нас, в Токио. Нельзя отрицать возможность появления нового штамма коронавируса после Игр. Если возникнет такая ситуация, вирус назовут в честь игр, «Штамм Олимпиады в Токио». Это станет большой трагедией и объектом для критики на протяжении следующих 100 лет», — приводит Japan Times слова Уеямы.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа.

26 мая официальный партнер Игр в Токио, японская газета Asahi призвала правительство страны отменить Олимпиаду.