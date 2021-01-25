Во Франции изобрели маску для спортсменов

Во Франции завершен проект по разработке специальной противовирусной маски для спортсменов, информирует France Info. Разработкой с июня прошлого года занимались Министерство спорта Франции и Минздрав страны. Участие принимали множество фирм и специалистов в этой области.

Маска уже запатентована и может быть предоставлена любым предприятиям, которые хотят ее выпускать.

Маска сделана из специальной ткани, которая приятна для лица. Форма сделана таким образом, что маска не касается губ и не втягивается при дыхании. Она закреплена на лице таким образом, что не перемещается по лицу даже при интенсивном движении.