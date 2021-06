Вице-чемпион Олимпиады прыгун в длину Маньонга дисквалифицирован на четыре года

Южноафриканский прыгун в длину Луво Маньонга был дисквалифицирован на четыре года, сообщает независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Также AIU заявил, что Маньонга во второй раз не предоставил информацию о местонахождении, из-за чего и был дисквалифицирован. Срок дисквалификации отсчитывается с 23 декабря 2020 года.

30-летний южноафриканец серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, обладатель золотой медали чемпионата мира (2017) и серебряной мирового первенства в помещении (2018).

The Disciplinary Tribunal has banned South African long jumper Luvo Manyonga for four years from 23 December 2020 for whereabouts failures, his second violation of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules.

?? ??https://t.co/cBkQOqSHT4#AIUNews pic.twitter.com/BW7CyEn9lM