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Число иностранных сопровождающих лиц на Олимпиаде сократят со 180 тысяч до 53 тысяч

14:38
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Организационный комитет Олимпиады в Токио уменьшит численность сопровождающих лиц, прибывающих из-за границы на олимпийские и паралимпийские игры, сообщила на пресс-конференции в Токио глава оргкомитета игр Сэйко Хасимото.

«Число сопровождающих лиц на Олимпиаду, прибывающих из-за границы, будет сокращено с первоначальных 141 тысячи до 41 тысячи. На паралимпийские игры — с 36 тысяч до 12 тысяч. Таким образом, с первоначальных 180 тысяч — это число будет сокращено до 53 тысяч, то есть на одну треть», — цитирует Хасимото «РИА Новости».

Ожидалось, что на Олимпиаду приедет 19 тысяч спортсменов и 59 тысяч сопровождающих лиц. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210618/olimpiada-1737568032.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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