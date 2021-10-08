ВФВ признала неудовлетворительными результаты женской сборной России по волейболу
17:37
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) признала результаты женской сборной России в текущем году неудовлетворительными, сообщает сайт организации. Такое решение было принято на заседании президиума ВФВ.
В то же время выступление мужской сборной России на международной арене было признано удовлетворительным. Особо было отмечено выступление мужской сборной России по пляжному волейболу. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро Олимпиады в Токио.
Женская сборная России дошла до 1/4 финала на Олимпиаде и чемпионате Европы. Мужская команда также дошла до 1/4 финала ЧЕ и, кроме того, завоевала серебро на Олимпиаде.
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