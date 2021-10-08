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Путин поручил наградить людей, внесших вклад в подготовку российских олимпийцев

19:22
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Президент России Владимир Путин считает, что люди, которые внесли существенный вклад в подготовку российских спортсменов для выступлений на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, должны быть награждены государственными наградами, сообщается на сайте Кремля.

«Администрации президента представить предложения о награждении государственными наградами граждан Российской Федерации и иностранных граждан, внесших существенный вклад в подготовку российских спортсменов, достойно выступивших на Олимпийских и Паралимпийских играх», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ответственным за исполнение поручения будет помощник президента РФ Игорь Левитин.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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