Путин поручил наградить людей, внесших вклад в подготовку российских олимпийцев
19:22
Президент России Владимир Путин считает, что люди, которые внесли существенный вклад в подготовку российских спортсменов для выступлений на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио, должны быть награждены государственными наградами, сообщается на сайте Кремля.
«Администрации президента представить предложения о награждении государственными наградами граждан Российской Федерации и иностранных граждан, внесших существенный вклад в подготовку российских спортсменов, достойно выступивших на Олимпийских и Паралимпийских играх», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Ответственным за исполнение поручения будет помощник президента РФ Игорь Левитин.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю