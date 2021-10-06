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Чупков — о выступлении на Играх в Токио: «Расстроился, естественно, но это нормально

Российский пловец Чупков высказался о своем выступлении на Играх в Токио
16:50
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Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков поделился мнением о своем выступлении на летних Олимпийских играх в Токио.

На Играх в Токио Чупков не завоевал медалей, после чего объявил о завершении карьеры.

«Расстроился, естественно, но это нормально. Все-таки к этим Играм я готовился с несколько иной целью. Но мир точно не рухнул оттого, что это не получилось», — рассказал Чупков в интервью RT.

Пловец рассказал, был ли психологически готов к такому повороту событий.

«Вообще не думал об этом до старта. Я не ставил перед собой задачу выиграть во чтобы то ни стало, и уж тем более не готовил себя к тому, чтобы проиграть», — сообщил он.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/914759-chupkov-igry-tokio

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Иван Шитик все материалы автора

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