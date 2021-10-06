Чупков — о выступлении на Играх в Токио: «Расстроился, естественно, но это нормально
Российский пловец Чупков высказался о своем выступлении на Играх в Токио
16:50
Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков поделился мнением о своем выступлении на летних Олимпийских играх в Токио.
На Играх в Токио Чупков не завоевал медалей, после чего объявил о завершении карьеры.
«Расстроился, естественно, но это нормально. Все-таки к этим Играм я готовился с несколько иной целью. Но мир точно не рухнул оттого, что это не получилось», — рассказал Чупков в интервью RT.
Пловец рассказал, был ли психологически готов к такому повороту событий.
«Вообще не думал об этом до старта. Я не ставил перед собой задачу выиграть во чтобы то ни стало, и уж тем более не готовил себя к тому, чтобы проиграть», — сообщил он.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю