Президент МОК назвал ограничения на Олимпиаде в Токио самыми строгими в мире спорта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Антиковидные меры, предпринятые организаторами Олимпиады в Токио, делают соревнования самым строгим спортивным событием в мире.

«У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, — безопасность, — приводит ТАСС слова Баха. — По этой причине они приняли и даже приветствовали столь строгие меры предосторожности, которые делают Олимпийские игры в Токио самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире».

Организационный комитет Игр в субботу объявил о по крайней мере 15 новых случаях заражения среди людей, связанных с предстоящей Олимпиадой. Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований.