МОК попросил российские телеканалы объяснить оскорбления в адрес тяжелоатлетки-трансгендера Лорел Хаббард

Международный олимпийской комитет (МОК) раскритиковал российские телеканалы за оскорбления в адрес тяжелоатлета-трансгендера Лорел Хаббард.

Хаббард сменила пол с мужского на женский и на Олимпиаде в Токио выступала в женских соревнованиях.

На российских телеканалах люди оскорбляли спортсменку и людей нетрадиционной ориентации (британского прыгуна в воду Тома Дэйли).

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев надел парик и заявил, что трансгендеры — «психопаты, которых нужно лечить».

МОК официально обратился за разъяснениями к российским каналам.