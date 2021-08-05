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МОК попросил российские телеканалы объяснить оскорбления в адрес тяжелоатлетки-трансгендера Лорел Хаббард

09:11
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Международный олимпийской комитет (МОК) раскритиковал российские телеканалы за оскорбления в адрес тяжелоатлета-трансгендера Лорел Хаббард.

Хаббард сменила пол с мужского на женский и на Олимпиаде в Токио выступала в женских соревнованиях.

На российских телеканалах люди оскорбляли спортсменку и людей нетрадиционной ориентации (британского прыгуна в воду Тома Дэйли).

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев надел парик и заявил, что трансгендеры — «психопаты, которых нужно лечить».

МОК официально обратился за разъяснениями к российским каналам.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/news/world-europe-58029133

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Виктория Кравченко все материалы автора

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