МОК попросил российские телеканалы объяснить оскорбления в адрес тяжелоатлетки-трансгендера Лорел Хаббард
09:11
Международный олимпийской комитет (МОК) раскритиковал российские телеканалы за оскорбления в адрес тяжелоатлета-трансгендера Лорел Хаббард.
Хаббард сменила пол с мужского на женский и на Олимпиаде в Токио выступала в женских соревнованиях.
На российских телеканалах люди оскорбляли спортсменку и людей нетрадиционной ориентации (британского прыгуна в воду Тома Дэйли).
Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев надел парик и заявил, что трансгендеры — «психопаты, которых нужно лечить».
МОК официально обратился за разъяснениями к российским каналам.
Дополнительная информация:
Читайте также
10
Зачет
vs
23
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю