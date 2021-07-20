ВАДА блокировало участие в Олимпиаде российских спортсменов из базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, которые попали под подозрение в нарушении антидопинговых правил на основе данных из базы московской лаборатории (LIMS).

«ВАДА продолжает предоставлять поддержку международным федерациям, чтобы они могли довести информацию о нарушении антидопигнговых правил до вынесения вердикта, при этом ВАДА может обжаловать их решения в случае несогласия с ними», — приводит слова президент ВАДА Витольдв Баньки ТАСС.

«Накануне Игр департамент ВАДА по разведке и расследованиям занимался тем, чтобы предоставить всю необходимую информацию международным федерациям, дабы не допустить к участию в Играх спортсменов, против которых есть весомые доказательства нарушения антидопинговых правил на основании операции LIMS», — добавил Банька.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Александра Кудашева на основании данных LIMS, которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Пловцы опротестовали решение и выиграли спор в Спортивном арбитражном суде (CAS). Это позволит им выступить на Олимпийских играх.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.