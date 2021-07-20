Бывший генсек ООН переизбран главой комиссии по этике МОК
08:52
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Это произошло во время 138-й сессии МОК, которая проходит перед стартом Олимпиады в Токио.
«Хочу выразить вам искреннюю благодарность за переизбрание еще на четыре года. Для меня честь и привилегия работать в этой должности», — отметил Пан Ги Мун.
Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 2007 по 2016 год.
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