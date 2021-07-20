Бывший генсек ООН переизбран главой комиссии по этике МОК

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Это произошло во время 138-й сессии МОК, которая проходит перед стартом Олимпиады в Токио.

«Хочу выразить вам искреннюю благодарность за переизбрание еще на четыре года. Для меня честь и привилегия работать в этой должности», — отметил Пан Ги Мун.

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 2007 по 2016 год.