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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Бывший генсек ООН переизбран главой комиссии по этике МОК

08:52

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК). Это произошло во время 138-й сессии МОК, которая проходит перед стартом Олимпиады в Токио.

«Хочу выразить вам искреннюю благодарность за переизбрание еще на четыре года. Для меня честь и привилегия работать в этой должности», — отметил Пан Ги Мун.

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 2007 по 2016 год.

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