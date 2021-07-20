Два бейсболиста олимпийской сборной Мексики заразились коронавирусом

Два бейсболиста олимпийской сборной Мексики сдали положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба североамериканской Младшей лиги бейсбола (Minor League Baseball).

Заразились Эктор Веласкес и Сэмми Солис. как отмечается, тесты сделаны до отъезда в Японию, 18 июля. Спортсмены изолированы. Сегодняшняя тренировка сборной отменена.

Олимпийский бейсбольный турнир пройдет с 28 июля по 7 августа. Сборная Мексики проведет первый матч 30 июля против команды Доминиканской Республики.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.