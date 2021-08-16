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Международный паралимпийский комитет следит за ситуацией с задержанием дзюдоиста из Грузии

13:01

Международный паралимпийский комитет (МПК) осведомлен о задержании дзюдоиста из Грузии и следит за развитием событий.

Ранее агентство Kyodo сообщило о том, что полиция Японии в понедельник задержала члена сборной Грузии по дзюдо, который должен был принять участие в Паралимпийских играх в Токио, по подозрению в нападении на сотрудника отеля.

«Мы осведомлены о случившемся инциденте и следим за ситуацией», — рассказали ТАСС в пресс-службе МПК.

Сообщалось, что грузинский паралимпиец толкнул сотрудника охраны отеля, в результате чего тот получил серьезные травмы. Имя спортсмена не указывается.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12139143

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Роман Шишов все материалы автора

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