В Японии пропал спортсмен из Уганды
11:02
Спортсмен из Уганды, который прибыл в Японию для участия в Олимпиаде, пропал без вести, информирует агентство Kyodo. На данный момент ведутся поиски 20-летнего атлета.
Как отмечается, делегация Уганды находится в городе Идзумисано в префектуре Осака. Ранее в олимпийской сборной Уганды был выявлен случай коронавируса.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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