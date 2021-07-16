В Японии пропал спортсмен из Уганды

С портсмен из Уганды, который прибыл в Японию для участия в Олимпиаде, пропал без вести, информирует агентство Kyodo. На данный момент ведутся поиски 20-летнего атлета.

Как отмечается, делегация Уганды находится в городе Идзумисано в префектуре Осака. Ранее в олимпийской сборной Уганды был выявлен случай коронавируса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.