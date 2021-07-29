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В Токио снова обновлен суточный максимум заражений коронавирусом

10:53
Третий день подряд в столице Японии обновляется суточный максимум заражений. Фото AFP
Третий день подряд в столице Японии обновляется суточный максимум заражений. Фото AFP

В Токио, где проходят Олимпийские игры, за последние сутки зафиксировано 3865 случаев заражения коронавирусом, информирует Japan Today. Это на 688 человек больше, чем в среду, когда было зафиксировано 3 177 случаев.

Третий день подряд в столице Японии обновляется суточный максимум заражений. Во эта цифра равнялась 2 848.

Напомним, с 12 июля в Токио действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Олимпиада в Токио, перенесенная на год из-за пандемии, проходит с 23 июля по 8 августа.

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