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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

В Британском антидопинговом агентстве разочарованы решением CAS

21:25

Исполнительный директор Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сапстед выразила разочарование вердиктом Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по иску ВАДА. По ее мнению, решение сократить действие санкций в отношении российского спорта является неправильным.

«Мы приветствуем сегодняшнее решение поддержать исторический запрет ВАДА в отношении России, но в то же время мы разочарованы тем, что этот запрет был сокращен до двух лет Спортивным арбитражным судом (CAS), — цитирует Сапстед сайт UKAD. — Важно обратить внимание на конечный результат решения CAS. Россия не сможет отправить команду под своим флагом на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в следующем году, им также запрещено участие в зимних играх в Пекине в 2022 году и чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Это был спонсируемый государством заговор с целью подорвать ценности спорта, который лишил чистых спортсменов надежд на медали и возможности отпраздновать успех, что повлияло на их доходы и будущую карьеру. ВАДА совершенно справедливо стремилось ввести максимальный четырехлетний запрет. Трудно представить себе более серьезное нарушение правил в спорте, поэтому я не понимаю, чем оправдано это сокращение".

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под собственным флагом. ВАДА требовало отстранения России на четыре года.

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