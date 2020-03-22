Томас Бах: «Отмена Олимпиады разрушит олимпийские мечты более 11 тысяч спортсменов»

Президент международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах? отметил, что организация внимательно следит за ситуацией с Олимпийскими играми-2020 из-за коронавируса.

— Нельзя просто так перенести Олимпиаду, как футбольный матч, который должен пройти в ближайшую субботу, — цитирует SWR Баха. — Это очень сложный процесс, к которому нужно подходить с вескими основаниями. Мы отслеживаем все возможности 24 часа и семь дней в неделю. Отмена Игр разрушит олимпийские мечты более 11 тысяч спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов и команды беженцев.