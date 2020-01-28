Татьяна Кошелева: «У нас с Бузато хороший контакт, мы всегда на связи»

Нападающая калининградского «Локомотива» Татьяна Кошелева в интервью «СЭ» рассказала о выступлении за сборную России.

— Прошлым летом я отсутствовала в сборной не потому, что меня не приглашали, а по причине своей физической неготовности. И честно говорила об этом. Травма колена (разрыв крестообразной связки. — Прим. «СЭ».), которую я получила в 2018-м, не давала мне возможности быть полезной команде на 100 процентов. Я считаю, сборная страны — это не место для набора формы, поэтому с моей стороны было бы нечестно приехать туда неготовой и лишить кого-то шанса проявить себя.

— В этом году в Токио пройдет Олимпиада-2020. Наша женская сборная в августе завоевала путевку, и будет биться за самые высокие места. С вами?

— Сборная России и Олимпийские игры были моей главной мотивацией для возвращения после тяжелейшей травмы! Сейчас ситуация абсолютно другая, я полностью здорова и готова к любым нагрузкам. Для того, чтобы вернуться на свой высокий уровень, я преодолела тяжелейший путь восстановления. Что значит вернуться в спорт после такой травмы, понимает и знает каждый профессиональный спортсмен.

— У России будет очень тяжелая группа: США, Китай, Италия, Турция, Аргентина. Что думаете по поводу перспектив?

— Группа у нас по-настоящему сильная. Но, если мы претендуем на медали, то должны не ждать чуда, а быть готовы к любому сопернику. Работы нам предстоит много, настрой и желание побеждать у команды есть, а значит все остальное достижимо.

— Вы знакомы с главным тренером Серджио Бузато?

— У нас хороший контакт, мы всегда на связи. Он ждет меня в команде. (Александр Чурилин)

Полное интервью Татьяны Кошелевой читайте здесь.