Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта связаны с политикой.

— Надо бороться за чистых спортсменов, которым предстоит выступать на Олимпиадах в Токио, Пекине, вообще на любых международных соревнованиях, — сказала Журова в эфире «Россия 24». — Каждую неделю проходят какие-то турниры. Если полностью следовать выданным рекомендациям, тогда получится, что спортсмены вообще нигде и никак не могут участвовать. Без соревнований Россия может обойтись, а без спортсменов — нет. Потому в первую очередь нужно защитить их право на спорт. Их могут этого лишить вразрез всех хартий — по правам человека, олимпийской. Надо до конца бороться за спортсменов.

Как можно говорить, что это не политика? Если бы это была не политика, то наказали бы чиновников и кого-то еще, но не спортсменов. Если бы спортсменов не наказывали, то я бы сказала: хорошо, согласна, не политика. Меня это решение задело лично как спортсменку. Меня обвинили в том, чего я не делала. И многих коллег тоже. Почему коллективная ответственность ложится на 15-летних девочек? На наших блестящих фигуристок. На синхронисток или представителей тех видов спорта, где вообще о допинг-скандалах никто не слышал. Что они должны думать? Какая цель? Для чего? Чтобы показать им, что нужно уехать в другую страну? Один журналист сказал, что будет рад увидеть спортсмена, который подаст в суд на свою страну, лишившую его возможности поехать на Олимпиаду. Но мы этого не сделаем, мы будем защищать наших спортсменов. Уверена, что у нас это получится и мы докажем, что присутствуют манипуляции со стороны ВАДА. Надеюсь, суд в Лозанне примет это к сведению.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!