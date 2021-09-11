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Помощник президента РФ вручил государственные награды серебряным и бронзовым медалистам Олимпиады-2020

12:19
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Помощник президента РФ Игорь Левитин 11 сентября вручил государственные награды российским атлетам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

Спортсмены награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней по указу президента РФ Владимира Путина. Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена гимнастка Арина Аверина, занявшая четвертое место в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио заняли пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Сергей Разин все материалы автора

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