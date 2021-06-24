Станислав Поздняков: «В олимпийской команде есть новые случаи коронавируса»
13:40
Президент Олимпйиского комитета России Станислав Поздняков признался, что в олимпийской сборной есть единичные случаи заболевания.
«В связи с ростом заболевших хочется пожелать команде здоровья. На сегодняшний момент есть единичные случаи заболевания среди спортсменов, которые готовятся к Играм. Но среди тех, кто заболел, нет вакцинированных. Это дает надежду, что те спортсмены, кто прошел вакцинацию, будут защищены», — сказал Поздняков.
Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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