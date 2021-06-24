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Станислав Поздняков: «В олимпийской команде есть новые случаи коронавируса»

13:40
Станислав Поздняков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Станислав Поздняков. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Олимпйиского комитета России Станислав Поздняков признался, что в олимпийской сборной есть единичные случаи заболевания.

«В связи с ростом заболевших хочется пожелать команде здоровья. На сегодняшний момент есть единичные случаи заболевания среди спортсменов, которые готовятся к Играм. Но среди тех, кто заболел, нет вакцинированных. Это дает надежду, что те спортсмены, кто прошел вакцинацию, будут защищены», — сказал Поздняков.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В марте 2021 года организаторы Олимпиады решили проводить соревнования без иностранных болельщиков.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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