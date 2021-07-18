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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Спортсмены на Олимпиаде в Токио будут спать на антисекс-кроватях против коронавируса

13:55
Антисекс-кровати на Олимпиаде в Токио.
Антисекс-кровати на Олимпиаде в Токио.

Стало известно, на чем будут спать спортсмены на Олимпиаде в Токио, информирует Explica. Это специальные антисекс-кровати, которые были спроектированы в целях борьбы с коронавирусом.

Они сделаны из дерева и картона и рассчитаны только на одного человека. Подобные кровати предотвращают распространение коронавируса через сексуальные отношения.

Как отмечается, они хотя и могут с трудом выдержать вес двух человек (максимальная нагрузка — 200 кг), но сразу же сломаются, если на них начать прыгать. Кровати по окончании Олимпиады будут переработаны.

Кроме того, на Олимпиаде в Токио спортсменам не будут выдавать презервативы, что было обычной практикой на прежних Олимпиадах.

Напомним, сегодня Олимпийский комитет России показал номера, в которых будет жить национальная команда во время Олимпиады в Токио.

Именно эти кровати можно увидеть на видео от ОКР.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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