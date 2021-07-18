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Шесть пловцов сборной Польши покинули Олимпиаду в Токио из-за ошибки федерации

15:02

Шесть пловцов сборной Польши не смогут выступить на Олимпийский играх в Токио, информирует swimswam. Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Поляньская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб уже отправлены на родину. Как отмечается, это произошло из-за ошибки Польского плавательного союза (PZP), который включил их в число 23 участников Игр. Изначально они должны были принять участие в эстафетах.

Однако теперь на сайте федерации значатся 17 человек. Пока точная причина ошибки не называется. Говорится лишь о том, что произошла корректировка на стадии завершения процесса утверждения со стороны FINA, МОК и Олимпийского комитета Польши.

«Завтра будет опубликовано официальное заявление, содержащее всю информацию о сложившейся ситуации и о действиях федерации, связанных с утверждением состава», — говорится в заявлении федерации плавания Польши.

В связи с возникшей ситуацией 22 польских пловца обратились с открытым письмом к президенту федерации плавания Павлу Сломиньскому с просьбой подать в отставку.

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