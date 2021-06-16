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В Японии рассматривают возможность введения нового режима ЧС на период Олимпиады

08:56
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
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Специалисты Национального института инфекционных заболеваний и Университета Киото не исключают необходимость введения нового режима чрезвычайной ситуации на период проведения Олимпиады-2020 в Токио, сообщает агентство Kyodo.

Согласно оценкам экспертов, даже при низком влиянии индийского штамма коронавируса существует вероятность необходимости введения ЧС. Текущее чрезвычайное положение, введенное в 10 префектурах Японии, заканчивает свое действие 20 июня.

Игры в Токио начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа. В них примут участие около 100 тысяч спортсменов, тренеров, сервисеров и официальных лиц.

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