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Состав женской сборной России по теннису на Олимпиаду определится после Roland Garros

20:14
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что состав женской сборной России по теннису, который выступит на Олимпиаде в Токио, будет определен после Roland Garros.

«У девочек состав сборной будет определен после Roland Garros — этот турнир ключевой. Реально на попадание в состав претендует семь человек, — сказал Тарпищев ТАСС. — Анастасия Павлюченкова показала отличную игру в Мадриде и после такого результата реально претендует на Токио».

Открытый чемпионат Франции стартует 30 мая. Ранее Тарпищев сообщил, что в состав мужской команды в Токио вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11331951

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