В Токио назвали предел заражений коронавирусом для безопасной Олимпиады

Глава медицинской ассоциации Токио Харуо Одзаки назвал предел количества заражений коронавирусом в сутки для безопасного проведения Олимпиады в Токио. По его словам, этот порог должен быть на отметке не выше 100.

«Если количество инфицированных уменьшится примерно до 100 в сутки, количество стационарных и тяжелых больных сократится, то это снизит нагрузку на сферу медицины, — цитирует Одзаки Asahi Shimbun. — По плану, медики должны помогать спортсменам и зрителям на стадионе и близлежащих станциях медицинской помощи. Если в Токио прирост заражений будет на уровне около 100, то врачи и медсестры смогут сотрудничать с организаторами Игр».

Также Одзаки добавил, что режим чрезвычайного положения отменять пока нельзя.

«Если отменить чрезвычайную ситуацию при приросте 300-400, то в следующие два месяца может прийти другая сильная волна. Чтобы добиться снижения прироста до 100 в день, то необходимо продлить режим ЧС до конца июня и ограничить перемещения людей».

В Японии из-за плохой эпидемической ситуации до 31 мая действует режима чрезвычайной ситуации. Например, в Токио прирост зараженных в среду составил 969 человек.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.