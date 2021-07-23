Швейцарского легкоатлета отстранили от Олимпиады из-за допинга

Швейцарский легкоатлет Карим Хуссейн отстранен от участия в Олимпийских играх в Токио за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба национального олимпийского комитет (НОК) Швейцарии.

«Контрольный образец спортсмена выявил наличие запрещенного вещества «никетамид» и метаболита N-этилникотинамида. Он был отстранен дисциплинарной палатой на девять месяцев», — говорится в сообщении.

Спортсмен согласился с отстранением и взял на себя ответственность. В своем Twitter он заявил, что запрещенное вещество содержали леденцы «Гли-Корамин», которые принимают при усталости от физических нагрузок.

«Моя мечта об Олимпиаде в Токио лопнула. Меня отстранили на 9 месяцев. Один леденец содержал запрещенное вещество. Я совершил ошибку с серьезными последствиями. Мне очень жаль. Но кто меня знает, скажет, что я не собираюсь заканчивать», — написал Хуссейн.

Летние Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля и продлятся до 8 августа.