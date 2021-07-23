Сборная России приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио
15:27
Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Токио.
Команда, которая выступит на Играх под именем Олимпийского комитета России (ОКР), приняла участие в параде официальных делегаций. Знаменосцами российской команды стали саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.
Команда России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото Скриншот трансляции Первого канала
Команда России появилась на стадионе 77-й, всего в церемонии принимают участие 206 делегаций. В связи с коронавирусными ограничениями на арене в качестве зрителей присутствуют лишь 950 официальных лиц.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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