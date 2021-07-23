Сборная России приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио

Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Команда, которая выступит на Играх под именем Олимпийского комитета России (ОКР), приняла участие в параде официальных делегаций. Знаменосцами российской команды стали саблистка Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Команда России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото Скриншот трансляции Первого канала

Команда России появилась на стадионе 77-й, всего в церемонии принимают участие 206 делегаций. В связи с коронавирусными ограничениями на арене в качестве зрителей присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция