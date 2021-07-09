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«Шахтер» отказался отпускать Витао в олимпийскую сборную Бразилии

16:50
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«Шахтер» не отпустил в состав олимпийской сборной Бразилии своего защитника Витао, сообщает 9 июля Plantao Enfoco. Таким образом, он не сможет сыграть на Олимпиаде в Токио.

Бразильцы искали замену травмированному защитнику «Арсенала» Габриэлу. Олимпиада не входит в календарь ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать на нее игроков, чем и воспользовался «Шахтер».

Вместо Витао в олимпийскую сборную вызван защитник «Васку да Гама» Рикарду Граса. В состав сборной Бразилии включен защитник ЦСКА Бруно Фукс. На Олимпиаде бразильцы сыграют в группе D с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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