Лукашенко: «К сожалению, спорт давно уже стал разменной картой в политике»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к олимпийской сборной страны перед стартом летней Олимпиады в Токио (Япония).

«Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения — это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению.

Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая», — цитирует Лукашенко Belta.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.