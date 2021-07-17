Российский теннисист Андрей Рублев рассказал про свое отношение к Олимпийским играм. Также на Играх в Токио сыграют Даниил Медведев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

«Я никогда не играл на Олимпийских играх, поэтому это особенный момент для меня, — приводит слова Рублева Tennis Head. — Целых две недели вся планета будет следить за всеми видами спорта. Это делает мир более единым. Выступать за свою страну — особенное чувство. Ты играешь не только за себя, но и за команду и свою страну. А это нечто особенное. Другие ощущения».