Сборная Кореи сняла провокационные баннеры в Олимпийской деревне

Сборная Кореи, проживающая в Олимпийской деревне в Токио, убрала провокационные баннеры с балконов своих жилых помещений. На них были исторические отсылки на прошлый конфликт с Японией.

Как заявил президент МОК Томас Бах, баннеры были убраны по просьбе организации, которую он возглавляет, ведь подобные исторические отсылки могут разжигать рознь.

«Мне сообщили, что Олимпийский комитет Южной Кореи снял баннеры, — приводит слова База Reuters. — Об этом попросил МОК, ведь наши принципы четко говорят о том, что Олимпийская деревня является охраняемой территорией, на которой спортсмены могут мирно жить вместе и не сталкиваться с какими-либо разжигающими рознь сообщениями».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.