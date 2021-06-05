Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Директор по связям компании «Матч Хоспиталити» Мария Изотова сообщила, что процесс возврата денег российским болельщикам за билеты на Олимпиаду в Токио завершен.

«Все болельщики, которые подтвердили свой отказ от билетов, получили обратно свои деньги. Оргкомитет Игр в Токио установил дату 20 мая, чтобы к этому сроку возврат билетов был завершен. Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат. Те, кто их подписали, уже все получили», — приводит ТАСС слова Изотовой.

«Матч Хоспиталити» является официальным авторизованным продавцом билетов на Олимпиаду в Токио.

20 марта оргкомитет Игр в Токио принял решение провести соревнования без иностранных болельщиков из-за ситуации с пандемией коронавируса. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.