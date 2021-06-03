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Около тысячи добровольцев отказались от волонтерской деятельности на ОИ в Токио

12:06

Около 10 тысяч добровольцев отказались от волонтерской деятельности во время Олимпийских игр в Токио, информирует Newsweek. Помогать в проведении Олимпиады и Паралимпиады должно было около 80 тысяч волонтеров.

По данным источника, основной причиной массовых отказов стала опасность заражения коронавирусом, чему также способствует провал местных властей в проведении прививочной кампании. Всего 2,3 процента населения Японии вакцинировались от COVID19.

С этим мнением согласен и генеральный директор оргкомитета Олимпийских Игр в Токио Тосиро Муто.

На данный момент в Японии зафиксировано чуть менее 753 тысячи случаев заболевания коронавирусом при более чем 13 тысяч смертей.
Ранее петиция за отмену Олимпийских и Паралимпийских игр собрала 400 тысяч подписей.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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