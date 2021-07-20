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Российские яхтсмены подошли к Играм на пике формы

06:36

Главный тренер Наталья Иванова сообщила, что российская команда по парусному спорту подошла к Олимпийским Играм на пике физической и психологической формы. По ее словам, настрой у команды хороший.

Соревнования по парусному спорту пройдут в Эносиме с 25 июля по 5 августа. Будет разыграно десять комплектов медалей.

«С точки зрения функциональной готовности, все ребята на подошли к Токио на пике, по психологическому аспекту опасений пока нет. Настрой хороший», — цитирует ТАСС Иванову.

Также она добавила, что российские яхтсмены способны принести в общую копилку сборной медали.

«Мы надеемся на успешное выступление нашей мужской двойки Сазыкин/Грибанов в классе 470, олимпийскую лицензию они завоевали в этой акватории — это, конечно, на руку. Специфика волны, акватории в целом им знакома, — сказала Иванова. — В классе «Лазер стандарт» в этом цикле Сергей Комиссаров показывал хорошие результаты и способен успешно выступить здесь».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11939909

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