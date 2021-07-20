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Количество зараженных коронавирусом на Олимпиаде в Токио достигло 71 человека

06:14

На Олимпийских играх в Токио по итогам новых тестов с 17 по 19 июля зафиксировано еще девять случая заражения коронавирусом, информирует сайт оргкомитета «Токио-2020».

Заболевшими оказались спортсмен не из Японии, член персонала одной из прибывших в Японию команд, один местный волонтер и шести местных подрядчиков, работающих на Олимпиаде.

Всего с 1 июля в Токио общее число инфицированных достигло 71 человека, среди которых 31 иностранец. Все они имеют отношение к проведению Игр.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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