Путин уверен, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных соревнований в РФ после 2022 года
21:10
Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие флага РФ на Олимпиаде в Токио не влияет на качество выступления российских спортсменов, информирует ТАСС.
Он полагает, что выступления российских спортсменов наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны.
Путин уверен, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных соревнований в РФ после 2022 года.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю