Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие флага РФ на Олимпиаде в Токио не влияет на качество выступления российских спортсменов, информирует ТАСС.

Он полагает, что выступления российских спортсменов наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны.

Путин уверен, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных соревнований в РФ после 2022 года.