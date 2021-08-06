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Путин уверен, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных соревнований в РФ после 2022 года

21:10
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие флага РФ на Олимпиаде в Токио не влияет на качество выступления российских спортсменов, информирует ТАСС.

Он полагает, что выступления российских спортсменов наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны и вредны.

Путин уверен, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных соревнований в РФ после 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12078857

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Иван Шитик все материалы автора

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