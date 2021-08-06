Медальный прогноз Олимпиады на 7 августа: даже пяти золотых медалей для России будет мало

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх-2020 в Токио самый большой медальный день — 34 комплекта наград.

Чемпионы и призеры будут названы в синхронном плавании, легкой атлетике, бейсболе, пляжном волейболе, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велотреке, прыжках в воду, конном спорте, футболе, гольфе, гандболе, карате, современно пятиборье, художественной гимнастке, волейболе, водном поло, вольной и женской борьбе.

У сборной ОКР медальные надежды тоже самые большие за все Игры.

Должны быть оформлены титулы в синхронном плавании (группы) и художественной гимнастике (личное многоборье). Мы будем сражаться за первые места в мужском волейболе и пляжном волейболе, вольной борьбе, а также пятиборье.

Есть еще надежда на прыгунью Марию Ласицкене в легкой атлетике, а также на греблю на байдарках и каноэ.

Если по максимуму, в итоге у России за день могут быть 5-7 золотых медалей. Также ждем бронзу в женском водном поло.

Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 7 августа, — на этой странице.

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