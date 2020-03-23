Премьер-министр Канады поддержал требование перенести Олимпиаду-2020

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал заявление Канадского олимпийского комитета, по поводу Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Они требуют ее переноса в связи с пандемией коронавируса.

— Это абсолютно правильно решение. И все должны последовать этому примеру, — приводит слова премьер-министра TSN.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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