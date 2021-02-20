Поздняков: «В скором будущем представим новую форму для сборной России»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в скором времени будет представлена новая экипировка для национальной команд.

«Доработали варианты экипировки. В скором будущем представим новую форму, пока не могу раскрыть все подробности дизайна», — сказал Поздняков.

Из-за санкций ВАДА сборная России не сможет выступать под своим флагом и использовать национальный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.

Напомним, сегодня научный сотрудник Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Волков в Instagram показал, как организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе закрыли всю символику на транспорте сборной России.

(Артем Бухаев)