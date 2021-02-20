Поздняков: «Согласно решению CAS, санкции истекают 16 декабря 2022 года»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подчеркнул, что санкции в отношении национальной команды истекают 16 декабря 2022 года.

«Есть надежда, что эти санкции последние? Согласно решению CAS, санкции истекают 16 декабря 2022 года», — сказал Поздняков.

Напомним, из-за санкций ВАДА за допинговые нарушения сборная России не сможет выступать под своим флагом и использовать национальный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.

(Артем Бухаев)