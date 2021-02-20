В МОК отправлено письмо с предложением об использовании «Катюши» вместо гимна России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в МОК отправлено письмо с предложением об использовании «Катюши» вместо гимна.

«Надеюсь, ситуация с гимном для нас уникальная и в будущем нам не придется заниматься творчеством. Сейчас отправлено письмо в МОК с предложением об использовании «Катюши» вместо гимна. Сейчас это находится на рассмотрении. Временных рамок у них по принятию решения нет».

Из-за санкций ВАДА сборная России не сможет выступать под своим флагом и использовать национальный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.

(Сергей Федоров)