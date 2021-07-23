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Первый канал ушел на рекламу перед выходом сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Токио

15:19
Делегация сборной Украины. Фото Reuters
Делегация сборной Украины. Фото Reuters

Первый канал ушел на рекламу перед выходом национальной команды Украины во время церемонии открытия Олимпиады в Токио. Украинцы появились вместе с Узбекистаном между Угандой и Уругваем.

Церемония открытия стартовала в 14.00 по московскому времени на Национальном стадионе в Токио. «СЭ» ведет трансляцию мероприятия.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция

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