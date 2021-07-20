Император Японии посетит церемонию открытия Олимпиады в Токио без жены

Император Японии Нарухито посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио, которая пройдет 23 июля, информирует агентство Kyodo. Как отмечается, он будет без супруги из-за ограничений по количеству зрителей в рамках борьбы с коронавирусом.

Церемонию открытия посетят лишь высокопоставленные лица — члены делегаций, представители государств и спонсоры.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах накануне церемонии открытия будет удостоен аудиенции императора. В день открытия Нарухито также примет глав государств.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.