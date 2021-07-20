Император Японии посетит церемонию открытия Олимпиады в Токио без жены
10:21
Император Японии Нарухито посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио, которая пройдет 23 июля, информирует агентство Kyodo. Как отмечается, он будет без супруги из-за ограничений по количеству зрителей в рамках борьбы с коронавирусом.
Церемонию открытия посетят лишь высокопоставленные лица — члены делегаций, представители государств и спонсоры.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах накануне церемонии открытия будет удостоен аудиенции императора. В день открытия Нарухито также примет глав государств.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
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