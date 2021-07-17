Семак не собирался лишать Малкома возможности выступить на Олимпиаде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не собирался лишать нападающего Малкома возможности сыграть на Олимпиаде в составе сборной Бразилии.

«Естественно его будет не хватать, он провел предсезонную подготовку. Но такие шансы бывают раз в жизни. Я благодарен, что клуб пошел навстречу. Понимаю, что побороться за такой трофей — это большая честь. Постараемся справляться без Малколма. Главное, чтобы без травм.

Конечно, Малком старается и делает максимум результата. Не было никакой форсированной подготовки к Олимпийским играм. Он прошел два предсезонных сбора. Хорошо, что его обошли травмы. Кто вместо него? Посмотрим. Тот, кто будет лучше готов», — сказал Семак.

В прошлом сезоне бразилец принял участие в 25 матчах в разных турнирах, забив три мяча, отдав четыре голевые передачи и получив две желтые карточки.