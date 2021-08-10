Поздняков: «Ни одного нарушения предписаний CAS на Олимпиаде в Токио допущено не было»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул: ни спортсмены, ни официальные лица делегации ОКР на Олимпиаде в Токио не дали ни одного повода обвинить их в нарушении предписаний Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Не зафиксировано ни одного нарушения, — цитирует ТАСС Позднякова. — Все члены нашей делегации — спортсмены и официальные лица — были очень дисциплинированы и не дали ни одного повода, чтобы нас могли обвинить в нарушении тех предписаний, которые вынес CAS. Безусловно, это говорит о высокой дисциплине внутри нашей делегации».

Напомним, в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх, которые завершились 8 августа, россияне выступали без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды на церемонии награждения вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды на Олимпийских играх в Токио. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете.