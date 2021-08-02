Олимпийский чемпион Том Дейли вязал свитер, наблюдая за соревнованиями

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду среди мужчин Том Дэйли, наблюдая за соревнованиями других спортсменов, занимался своим любимым хобби. А именно — вязанием.

Том Дэйли. Фото AFP

Дэйли даже посвятил этому своему хобби отдельный Instagram-аккаунт, где выкладывает свои работы и видео процесса. Он также признался, что именно вязание помогает ему расслабиться и снять напряжение, связанное со спортивной карьерой.