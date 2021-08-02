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Олимпийский чемпион Том Дейли вязал свитер, наблюдая за соревнованиями

18:02
Том Дэйли. Фото AFP Том Дэйли. Фото AFP
Том Дэйли. Фото AFP
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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду среди мужчин Том Дэйли, наблюдая за соревнованиями других спортсменов, занимался своим любимым хобби. А именно — вязанием.

Том Дэйли. Фото AFP
Том Дэйли. Фото AFP

Дэйли даже посвятил этому своему хобби отдельный Instagram-аккаунт, где выкладывает свои работы и видео процесса. Он также признался, что именно вязание помогает ему расслабиться и снять напряжение, связанное со спортивной карьерой.

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Иван Шитик все материалы автора

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