Олимпийские чемпионы Нагорный, Позднякова и Бацарашкина ответили на вопросы Урганта про кровати в деревне Токио

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале расспросил российских олимпийцев про картонные кровати в Токио. В гостях у него побывали олимпийские чемпионы Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба) и София Позднякова (фехтование).

Ургант попросил спортсменов рассказать ему про Олимпиаду в Токио. «Там все закрыто, вы заперты в этой деревне, спите на картонных кроватях. Расскажите про картонные кровати», — сказал он. «Да, хоть и картонные», — отметила Позднякова. А Нагорный, смеясь, назвал кровати идеальными.

«Я вам расскажу историю, — сказал Нагорный. — До Олимпийских игр мы должны были ехать в город, который называется Камо. Там традиционная гостиница, где мы жили три недели. Мы спали на полу: там не было кроватей вообще. И когда мы приезжаем, где есть хоть картонные кровати, то конечно, как можно не радоваться этому».

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.