Путин: «Япония в непростых условиях провела весьма успешные Олимпийские и Паралимпийские игры»

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио.

«В этом году в Японии прошли летние Олимпийские игры, в ближайшие дни завершатся и соревнования паралимпийцев. Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, граждан Японии за то, что в непростых условиях они провели весьма успешное мероприятие такого высокого уровня, создали все условия для состязаний спортсменов», — приводит слова Путина ТАСС

Олимпиада-2020 прошла с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября.