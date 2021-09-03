Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Путин: «Япония в непростых условиях провела весьма успешные Олимпийские и Паралимпийские игры»

10:05
Теги:

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио.

«В этом году в Японии прошли летние Олимпийские игры, в ближайшие дни завершатся и соревнования паралимпийцев. Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, граждан Японии за то, что в непростых условиях они провели весьма успешное мероприятие такого высокого уровня, создали все условия для состязаний спортсменов», — приводит слова Путина ТАСС

Олимпиада-2020 прошла с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12293107

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японием нонсенсом
В Калининграде женщина не смогла зайти в самолет и была снята с рейса
Азиза назвала разоблачителей молодого супруга воронами
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине