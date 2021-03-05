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Олимпиада в Токио, скорее всего, пройдет без зарубежных зрителей

20:14
Олимпиада в Токио. Фото Sky Sports.
Олимпиада в Токио. Фото Sky Sports.
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Соревнования летней Олимпиады в Токио, вероятнее всего, смогут посетить только жители Японии, сообщает Kyodo 5 марта. Это связано с тем, что времени на то, чтобы преодолеть пандемию коронавируса понадобится больше, чем ожидалось.

Решение об этом должны принять в середине марта. По данным источника агентства, этот вопрос уже практически решен. При этом организаторы не рассматривают вариант с отменой или переносом Игр.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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